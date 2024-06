Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Géorgie - Portugal

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir (21h), la Géorgie affronte le Portugal du côté de Gelsenkirchen pour le dernier match du premier tour de cet Euro 2024. Les Portugais vont tenter d’imiter l’Espagne en réalisant trois victoires en autant de matchs, tandis que les Géorgiens, surprenants depuis le début du tournoi, vont aller chercher un exploit retentissant. Présentation.

Le Portugal sera-t-il capable de réaliser un premier tour parfait ? Victorieux à deux reprises sur cet Euro 2024, les partenaires de Cristiano Ronaldo vont chercher à conclure leur premier tour en beauté ce mercredi soir face à la Géorgie. En confiance, la « Seleção Das Quinas » confirme qu’elle fait bien partie des grands favoris de cette compétition, et va désormais se frotter à une belle équipe géorgienne.



Car pour sa première participation à une grande compétition internationale, la Géorgie a tenu son rang. Après une défaite encourageante face à la Turquie (1-3) pour leur entrée en lice, les « Croisés » géorgiens ont su relever la tête en obtenant le match nul face à la Tchéquie (1-1). Certes, le défi est de taille pour la Géorgie face au Portugal, mais face à des Portugais déjà qualifiés, et surtout assurés de terminer premiers du groupe, les hommes de Willy Sagnol ont un coup à jouer...

Les compositions probables

Composition probable de la Géorgie : Mamardashvili - Kverkvelia, Kashia (c), Dvali - Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitaishvili - Mikautadze, Kvaratskhelia



Composition probable du Portugal : Sa - Semedo, Silva, Inacio, Dalot - Neves, Nunes - Conceicao, Felix, Jota – Ronaldo (c)

Le joueur à suivre : Francisco Conceição

Auteur du but de la victoire face à la République Tchèque, Francisco Conceição devrait avoir une chance de plus de briller au sein de cette belle équipe du Portugal. L’ailier du FC Porto connaît un début de carrière palpitant, et à l’instar d’un Bradley Barcola en équipe de France, semble en capacité de franchir toutes les étapes qui lui sont proposées. Le prodige de 21 ans pourrait démarrer sur le côté droit de l’attaque portugaise face à la Géorgie, et devrait avoir de nombreuses occasions de démontrer tout son plein potentiel.

Où et quand voir le match ?