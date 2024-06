Euro 2024 : Les Bleus et l’Angleterre n’ont pas le droit à l’erreur, tout savoir sur cette journée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi s’annonce chargé avec les dernières rencontres des Groupes C et D. L’Angleterre et l’équipe de France seront en tête d’affiche avec une victoire obligatoire, tandis que d’autres formations comme les Pays-Bas et le Danemark doivent également l’emporter. Seule équipe déjà éliminée du jour : la Pologne, que les Bleus affrontent à 18h du côté de Dortmund. Présentation.

Le premier tour de cet Euro 2024 touche à sa fin. Ce mardi soir, les Groupes C et D seront à l’honneur avec quatre rencontres à suivre en simultané. A 18h dans un premier temps, les Pays-Bas tenteront d’obtenir leur qualification face à l’Autriche, tandis que l’équipe de France va affronter une équipe de Pologne dont le destin est déjà fixé. A 21h, l’Angleterre devra se relancer face à la Slovénie, tandis que le Danemark et la Serbie se livreront un duel décisif.

Un Pays-Bas - Autriche crucial

Les Pays-Bas ont fait le job face à l’équipe de France vendredi dernier en obtenant le point du match nul (0-0). Mais avec quatre points, la qualification des Néerlandais pour les 8èmes de finale n’est pas encore totalement assurée. Les hommes de Ronald Koeman doivent désormais l’emporter face à l’Autriche, même si un match nul leur garantirait l’accession au tour suivant. Cette rencontre prévue à 18h à Berlin laisse entrevoir de belles promesses, et pourrait également à l’Autriche de créer la surprise.



Car en cas de victoire, les hommes de Ralf Rangnick assureraient leur qualification au sein des deux premières places du Groupe D. Et au vu de ce qu’a proposé l’Autriche sur ses deux premiers matchs face à la France et à la Pologne, un gros coup est possible face aux Pays-Bas, encore assez timides sur ce début d’Euro…

Euro 2024 : Le groupe de la France à la loupe https://t.co/VsVNwkQh4f pic.twitter.com/mbEEVwIWht — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

La France doit conclure contre la Pologne

« Sur un match de très haut niveau, le seul regret, c’est l’efficacité. On aurait pu prendre l’avantage même si les Pays-Bas en ont aussi. Il y avait beaucoup d’intensité, les Pays-Bas ont été plus prudents que d’habitude. C’est le seul regret que j’ai ce soir » . Après le match nul des siens face aux Pays-Bas vendredi, Didier Deschamps semblait quelque peu frustré de la fin de rencontre. Le sélectionneur de l’équipe de France le sait, les Bleus doivent désormais impérativement l’emporter face à la Pologne, au risque de se faire chiper la première place du groupe.



Bonne nouvelle pour la France, Kylian Mbappé devrait être de retour. Masqué depuis sa fracture au nez contractée face à l’Autriche lors de la première rencontre, le capitaine des Bleus est attendu au tournant. « L’équipe de France serait plus forte avec Kylian » , glissait notamment Didier Deschamps après les Pays-Bas à propos de son attaquant vedette. Face à la Pologne, le onze titulaire des Bleus devrait d’ailleurs être remanié, de quoi potentiellement redynamiser un secteur offensif qui a cruellement manqué de mordant lors des deux premières rencontres.



L’adversaire du soir a la tête dans l’eau. En effet, après deux défaites concédées en autant de match, la Pologne a été la première nation officiellement éliminée de cet Euro 2024. Reste désormais à savoir comment les partenaires de Robert Lewandowski, lui aussi de retour après une blessure au genou, aborderont ce choc face aux Bleus, qui grâce au nul entre la Croatie et l’Italie ce lundi soir (1-1), sont déjà qualifiés.

L’Angleterre doit faire beaucoup mieux face à la Slovénie

Annoncée comme l’un des grands favoris de la compétition, l’Angleterre a clairement déçu pour le moment. Malgré le fait d’être encore invaincue, la formation de Gareth Southgate n’a pas brillé, avec un court succès face à la Serbie (0-1), puis un match nul très décevant face au Danemark (1-1). Le tacticien des Three Lions ne parvient pas encore à optimiser un effectif rempli de talent. Avec quatre points au compteur, l’Angleterre se trouve dans une situation similaire à la France, et se doit de remporter son dernier match de groupe face à la Slovénie ce mardi afin d’éviter toute mauvaise surprise…



De son côté, la Slovénie a plutôt surpris les observateurs. Après être allés chercher un nul satisfaisant face au Danemark (1-1), les Slovènes croyaient tenir leur première victoire du tournoi face à la Serbie avant d’êtres rejoints dans les derniers instants du match (1-1). Désormais, un exploit doit être réalisé par la Slovénie pour espérer se qualifier pour les tours suivants. En-tout-cas, l’Angleterre ne doit en aucun cas sous-estimer cette belle formation slovène...

Euro 2024 : Le groupe de l’Angleterre en détail https://t.co/VIdzl0ZAOX pic.twitter.com/KMoeDrxqg1 — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Un Danemark - Serbie décisif ?

Pour ce dernier match du Groupe C, place au Danemark et à la Serbie qui ont tous deux déçus. En effet, attendus au tournant après leur superbe parcours en 2021 (demi-finale), les Danois n’ont pas réussi à engranger la même dynamique. Désormais, avec seulement deux points, les hommes de Kasper Hjulmand sont obligés de l’emporter, et peuvent capitaliser sur leur beau match face à l’Angleterre.



Pour la Serbie, ce duel est également décisif. Les Serbes totalisent un seul point, et un match nul ne leur servirait strictement à rien. La Serbie a montré du caractère en égalisant dans les derniers instants du match face à la Slovénie (1-1), mais doit désormais faire beaucoup plus face au Danemark, un dernier baroud d’honneur en somme.