Euro 2024 : La prédiction de Mbappé se réalise !

Thomas Bourseau

Surprise de la liste de Didier Deschamps avec N’Golo Kanté, Bradley Barcola a réalisé une prestation convaincante face à la Pologne (1-1) et pourrait être reconduit par la composition de départ du sélectionneur pour le 1/8ème de finale de l’Euro contre la Belgique lundi prochain. Kylian Mbappé avait tout vu.

Bradley Barcola a disputé ses premières minutes de l’Euro mardi dernier lors du dernier match de poules de l’équipe de France contre la Pologne (1-1). Bien qu’il n’ait pas marqué ou délivré de passe décisive, sa prestation et son activité en ont convaincu plus d’un. Et il semblerait que Didier Deschamps décide à nouveau de le titulariser pour le 1/8ème de finale contre la Belgique lundi prochain à 18 heures à Dusseldorf.

«C'est probablement le meilleur à l'entraînement ces derniers jours»

En effet, Bradley Barcola gagnerait petit à petit sa place de titulaire de le onze de départ de Didier Deschamps en équipe de France et notamment en raison de ses entraînements ces derniers jours comme l’a expliqué un proche du groupe France à L’Équipe . « C'est probablement le meilleur à l'entraînement ces derniers jours. Il y a des joueurs qui ont parié dès le premier match qu'il finirait par être titulaire avant la fin de la compétition. ».

«Tiens-toi prêt Bradley ! Qui sait ?»

Et cette montée en puissance, Kylian Mbappé l’avait vu venir. Avant même le coup d’envoi de l’Euro, le capitaine de l’équipe de France faisait un teasing de la bonne surprise Barcola pour l’Euro à Ouest-France. « Pour cet Euro, il peut jouer les trouble-fêtes ! Il arrive avec le statut du petit qui débarque, mais j’ai disputé pas mal de compétitions, maintenant, et je sais que l’équipe qui commence est rarement celle qui finit. Tiens-toi prêt Bradley ! Qui sait ? ».

«Bradley, c’est une belle surprise»