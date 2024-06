Euro 2024 - PSG : Deschamps fait halluciner Barcola

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre la Pologne mardi soir, Didier Deschamps a décidé d'aligner Bradley Barcola dès le coup d'envoi. Une très grosse surprise compte tenu du fait que c'était la première fois que l'ailier du PSG débutait une rencontre avec l'équipe de France. D'ailleurs, c'était même une surprise pour le joueur lui-même comme il le raconte.

Titulaire, Barcola n'en revient pas

« C'est décevant, mais je suis quand même content pour ma première. On aurait pu faire mieux devant le but, on gère le match mais on se fait avoir en ne marquant pas le deuxième. J'ai appris ma titularisation hier soir, j'ai mis du temps avant de dormir. Mais j'ai abordé ce match comme tous les autres. C'est déjà bien ce qu'on fait avec Ousmane sur les côtés, mais il faut rajouter un truc plus collectif », a confié le joueur du PSG au micro de beIN SPORTS , avant d'en rajouter une couche en conférence de presse.

