Malaise en équipe de France ? Un joueur de Deschamps répond cash

Malgré la qualification pour les huitièmes de finale, l'Equipe de France peine à convaincre dans le jeu. Pour sortir la Belgique lundi prochain, les Bleus auront besoin d'une bonne cohésion pour continuer l'aventure, mais l'ambiance ne serait pas parfaite en privé comme l'a notamment dévoilé L'Equipe dans ses colonnes du jour. Présent en conférence de presse jeudi, William Saliba a pourtant prétendu le contraire.

Ces derniers jours, l'Equipe de France a été touchée par des rumeurs concernant l'ambiance. Antoine Griezmann aurait montré des signes de frustration à la suite de certains choix effectués par Didier Deschamps, et il en serait de même pour d'autres joueurs restant sur le banc de touche. En conférence de presse, William Saliba s'est exprimé sur l'état d'esprit du groupe à quelques jours d'un grand match.

« Même ceux qui ne jouent pas ont le sourire »

Depuis le début de la compétition, Didier Deschamps a choisi de faire confiance très souvent aux mêmes joueurs pour les trois matches, ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour les autres, en particulier en défense. On pourrait alors croire à une mauvaise ambiance en interne. « Je peux vous confirmer qu'on est toujours tous potes. On a tous le même objectif, tout le monde a le bon état d'esprit. J'espère que ça va continuer comme ça. Même ceux qui ne jouent pas ont le sourire » affirme William Saliba.

Saliba solide en défense