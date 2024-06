Deschamps dos au mur, Mbappé et Griezmann le sauvent ?

Thomas Bourseau

Didier Deschamps a musclé son discours. En coulisses, le sélectionneur de l’équipe de France se montrerait plus dur et direct envers les joueurs de l’équipe de France qui seraient donc moins investis à la cause. Mais ce ne serait pas du tout le cas de Kylian Mbappé et d’Antoine Griezmann.

La méthode Didier Deschamps semble avoir changé du tout au tout pour cet Euro 2024. Son management, en premier lieu, n’est plus le même. La communication en interne ne serait plus la même puisqu’elle est bien plus directe et sévère qu’habituellement. Que ce soit ses coups de gueule auprès de l’investissement d’Olivier Giroud ou d’Antoine Griezmann ou bien les glissades d’Eduardo Camavinga face à la Pologne (1-1), Deschamps n’a pas caché sa colère face à la bande de Robert Lewandowski sur le terrain.

Le groupe n’apprécierait guère la nouvelle communication de Deschamps

En coulisses, L’Équipe explique que certains remplaçants émettraient des regrets quant à l’absence quasi totale d’échanges entre les joueurs et le staff technique. La communication plus que limitée formerait une ambiance délétère en coulisses. Au point où Didier Deschamps perde son groupe ? Le quotidien sportif affirme qu’il est encore trop tôt pour faire ce constat, mais qu’il est vrai que certains joueurs se sentiraient moins concernés et se seraient éloignés du chemin collectif.

Euro 2024 - Équipe de France : Deschamps doit-il prendre un risque avec Mbappé ? https://t.co/WvYgPnfUcg pic.twitter.com/zLD0BS54YZ — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Griezmann et Mbappé ne tournent pas leur dos à Deschamps

Qu’ils soient cadres ou simplement titulaires, certains joueurs n’apprécieraient pas vraiment ce management plus affirmé. Didier Deschamps pourrait cependant toujours compter sur Kylian Mbappé, son capitaine, avec qui les échanges seraient toujours fluides. Quand bien même son déclassement aurait été vécu comme étant une déception, Antoine Griezmann n’aurait pas vraiment d’états d’âme à ce sujet à l’instant T. Le capitaine et le vice-capitaine restent donc fidèles au sélectionneur contrairement au sélectionneur.