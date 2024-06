Mbappé balance sur un gros problème en équipe de France

Alexis Brunet

Lundi à 18H, l’équipe de France affronte la Belgique en huitième de finale de l’Euro. Pour espérer se qualifier, les Bleus devront marquer, ce qui n’est pas leur fort depuis le début de la compétition, puisque seulement deux buts ont été inscrits, un sur penalty et un contre son camp. Mais Kylian Mbappé est confiant, les Français vont marquer des buts contre les Belges.

Depuis le début de l’Euro, l’équipe de France n’impressionne pas tellement. Les partenaires de Kylian Mbappé ont d’ailleurs terminé deuxième de leur groupe, derrière l’Autriche. Cela peut en partie s’expliquer par le peu de buts marqués par les Bleus. En trois matches, ils ont seulement inscrit un but sur penalty et un autre par le biais d’un contre son camp.

« Je suis sûr qu'on va marquer des buts »

Ce dimanche, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse. Il a d’ailleurs été demandé au capitaine de l’équipe de France pourquoi les Bleus ne marquaient pas depuis le début du tournoi. Le nouvel attaquant du Real Madrid a été un peu surpris par la question, mais il a promis du mieux. Ses propos sont rapportés par L'Équipe . « Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de nuances... (rires) Parce qu'on ne met pas les occasions qu'on se crée. Le plus important, de par mon expérience, c'est de s'en créer. C'est clair que ça a été problématique en phase de groupes, il ne faut pas se cacher. Une autre compétition commence, il va falloir mettre nos occasions et je suis sûr qu'on va marquer des buts. »

