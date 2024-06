France - Belgique : Mbappé lance un avertissement !

Pierrick Levallet

Après avoir terminée deuxième de son groupe, l'équipe de France fera face à la Belgique ce lundi en huitièlme de finale de l'Euro 2024. Les Diables Rouges voudront assurément prendre leur revanche après avoir été battus en Russie en 2018. Kylian Mbappé a alors lancé un avertissement aux Bleus, invitant ses coéquipiers à rester vigilant pour éviter une catastrophe à Düsseldorf.

«C'est toujours une menace»

« La Belgique ? Contre la Slovaquie, c'était un premier match de poule, on n'a pas battu les Pays-Bas, ni la Pologne. C'est une bonne équipe, qui a perdu des joueurs importants. Des jeunes joueurs ont faim, c'est toujours une menace. On est très impatients de jouer ce match. On ne va pas commencer le match à 1-0 » a d’abord confié le capitaine de l’équipe de France en conférence de presse ce dimanche.

«Tout le groupe est capable de relever le défi»