La révélation de Mbappé sur le groupe WhatsApp du Real Madrid !

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé n'évoluera plus en Ligue 1 la saison prochaine. Le capitaine de l'équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid avant le début de l'Euro 2024. Le champion du monde 2018 a d'ailleurs fait une révélation sur le groupe WhatsApp du vestiaire madrilène à quelques heures du match contre la Belgique.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé. Après avoir passé sept ans de sa carrière chez les Rouge-et-Bleu , le capitaine de l’équipe de France n’évoluera plus en Ligue 1 la saison prochaine. Le Real Madrid a officialisé l’arrivée libre de la star de 25 ans quelques jours avant le début de l’Euro 2024. Mais l’international français n’a pas encore eu le temps de rencontrer ses nouveaux coéquipiers.

Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine

Kylian Mbappé avait déjà rejoint Clairefontaine pour préparer l’Euro 2024 avec l’équipe de France. Le natif de Bondy sera donc présenté au Santiago Bernabéu après la compétition et devrait faire connaissance avec son nouveau vestiaire quelques jours plus tard. Le champion du monde 2018 a d’ailleurs fait une révélation sur le groupe WhatsApp du Real Madrid.

«Ça ne devrait plus tarder»