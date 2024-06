Mercato - RC Lens : Le transfert d’un attaquant plombé par le rival ?

Arnaud De Kanel

Rassuré par son actionnaire, le RC Lens sera ambitieux dans son recrutement cet été. Outre Georges Mikautadze, les Sang et Or visent également Michel-Ange Balikwisha pour renforcer leur attaque. Mais le Belge de 23 ans intéresse également le rival nordiste, le LOSC, qui possède un argument de taille pour faire pencher la balance en sa faveur.

Pierre Dréossi a tenu à rassurer tout le monde vendredi à l'occasion d'une conférence de presse. Selon lui, les finances sont bonnes et le mercato sera agité. « On a l’intention de trouver un équilibre économique différent des dernières saisons. Néanmoins sur le recrutement, sur les objectifs et les ambitions on est ambitieux. On va peut-être anticiper un poste et j’espère que vous allez le découvrir bientôt. Il y a un effectif important en nombre et peut être à rééquilibrer sur certains postes », a-t-il déclaré. Le RC Lens prévoit notamment du mouvement en attaque mais devra faire face à la concurrence du LOSC dans un dossier.

La priorité Mikautadze

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, le RC Lens a formulé une offre orale de 20M€ au FC Metz pour s'attacher les services de Georges Mikautadze. L'attaquant géorgien est très courtisé mais il se concentre sur l'Euro comme il l'a confié à nos confères du Parisien ce dimanche. « Malgré les convoitises, je reste focus sur le tournoi. Il y a beaucoup de messages et d’appels, j’essaie de mettre ça de côté pendant l’Euro. Je réponds présent sur le terrain, donc c’est bon signe. Je sais qu’il reste du temps avant la fin du mercato, je profite de la compétition. On verra ce qu’il se passera ensuite », a déclaré Mikautadze. En parallèle, les dirigeants lensois étudient un autre dossier.

Le Racing en concurrence avec le LOSC pour Balikwisha