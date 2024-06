Mercato : Le Real Madrid recale tout le monde pour ce crack !

La rédaction

Chaque été, le Real Madrid fait parler de lui pour les nombreuses cibles desquelles il est déclaré courtisant. Mais à l’inverse, l’effectif des Merengue fait également des jaloux à travers l’Europe. Revenu dans la capitale espagnole l’été dernier, Brahim Díaz sort d’une belle saison avec les Merengue. Et forcément, ses belles performances ont attiré l’œil de plusieurs écuries. Mais la Maison blanche ne serait pas vendeuse.

Cet été, le Real Madrid n’a même pas attendu l’ouverture du marché des transferts pour affoler les gazettes, en officialisant l’arrivée de Kylian Mbappé le 3 juin dernier. Si les Champions d’Europe seraient également sur les traces d’autres éléments, comme Leny Yoro ou Alphonso Davies, plusieurs joueurs de l’effectif de Carlo Ancelotti attirent les convoitises. Un an après son retour au Santiago Bernabéu, Brahim Diaz a impressionné de nombreux observateurs, et cela a incité plusieurs écuries européennes à venir se renseigner pour le joueur de 24 ans. Mais la Casa Blanca ne semble pas disposée à discuter pour l’ambidextre.

Le Real Madrid aurait recalé l’AS Roma et Tottenham

D’après les informations délivrées par Foot Mercato , plusieurs écuries seraient venues aux nouvelles pour Brahim Díaz ces dernières semaines. Le média cite notamment l’AS Roma et Tottenham. Quoiqu’il en soit, la réponse merengue aurait à chaque fois été la même : un non catégorique. Carlo Ancelotti apprécierait beaucoup le natif de Málaga et compte sûrement l’utiliser cette saison.

Une belle saison pour Brahim Díaz

L’intérêt de plusieurs clubs européens pour Brahim Díaz est lié à belle saison réalisée par le joueur formé à Manchester City. Si il n’a pas encore réussi à obtenir le statut de titulaire indiscutable au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti, l’international marocain (4 sélections) est parvenu à jouer 31 matchs de Liga, marquant 8 buts et offrant 7 passes décisives.