Mercato - PSG : Accord imminent pour ce transfert à 70M€

Leny Yoro est extrêmement courtisé cet été. Malgré son jeune âge, le défenseur central du LOSC figure dans le viseur des plus grandes équipes européennes comme le Real Madrid ou le PSG. Selon les informations du 10Sport.com, le club parisien a lancé une ultime offensive dans ce dossier, mais cela ne devrait pas suffire.

La priorité estivale du PSG était annoncé par le 10Sport.com depuis la fin du mois de janvier. Après une première tentative l'hiver dernier, le club parisien a repris ses discussions avec Leny Yoro à l'approche du mercato estival.

Le PSG a tout tenté

Ces derniers jours, le PSG a continué son pressing pour convaincre le joueur du LOSC de signer selon nos informations. Mais cette manœuvre ne devrait pas suffire. Le Real Madrid était en pole dans ce dossier et devrait conserver sa place jusqu'au dénouement. Surtout que Yoro aurait tranché en faveur de la formation merengue.

Le Real Madrid va rafler la mise