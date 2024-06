Mercato - PSG : Après Mbappé, nouveau gros bras de fer avec le Real Madrid !

La rédaction

Le PSG et le Real Madrid ne semblent plus vouloir se lâcher. Alors que Kylian Mbappé a officiellement rejoint les Merengue le 3 juin dernier après avoir vu son contrat avec les Champions de France expirer, les écuries françaises et espagnoles pourraient s’affronter dans une nouvelle bataille. Cette fois-ci, c’est William Salima qui serait au centre des débats.

Le mercato a ouvert ses portes depuis plus de deux semaines et les rumeurs de transferts fusent dans tous les sens. Le PSG et le Real Madrid risquent, comme souvent, de faire partie des agitateurs de l’été. Et comme pour un certain Leny Yoro, les pensionnaires du Parc des Princes et du Santiago Bernabéu seraient sur les traces du même élément : William Saliba.

Mercato - PSG : La femme d’un joueur dénonce un grand mensonge https://t.co/USgxbBg0ZW pic.twitter.com/HD8F88RmGc — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

Saliba pisté par le PSG et le Real Madrid ?

D’après les informations de CaughtOffside , William Saliba serait la cible du PSG et du Real Madrid. Si le média britannique ne donne pas davantage de détails quant à l’intérêt des deux écuries, nul doute que le défenseur central pourrait s’arracher à prix d’or.

Une saison pleine pour Saliba