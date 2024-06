Euro 2024 : Pogba arrive et retrouve l'équipe de France !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Deux champions du monde 2018 vont débarquer en Allemagne dans les prochaines heures. Paul Pogba et Blaise Matuidi vont faire le déplacement jusqu'à Düsseldorf pour encourager les joueurs de Didier Deschamps et assister au huitième de finale de l'Euro entre la France et la Belgique ce lundi (coup d'envoi à 18H).

Loin d'être convaincante depuis le début de l'Euro, l'équipe de France n'aura pas le droit à l'erreur ce lundi. Les Bleus affronteront la Belgique en huitième de finale. Pour cette rencontre, le groupe de Didier Deschamps pourra compter sur le soutien de deux champions du monde 2018, qui avaient vaincu les Diables Rouges lors du Mondial organisé en Russie.

Équipe de France : L’énorme surprise de Deschamps ! https://t.co/8qofrwU3Ju pic.twitter.com/a8AP6xAPBL — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Pogba va rendre visite au groupe de Deschamps

Selon les informations du Parisien, Paul Pogba et Blaise Matuidi feront le déplacent à Düsseldorf pour assister à la rencontre. Les deux hommes pourrait, à l'issue de la rencontre, se rendre dans le vestiaire pour aller à la rencontre des joueurs de l'équipe de France, mais aussi de Didier Deschamps, qui n'a cessé de défendre Pogba, empêtré dans une affaire de dopage.

Pogba suspendu à la décision du TAS