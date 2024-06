Euro 2024 : Comparé à Deschamps, il n’a plus le droit à l’erreur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de l’Euro, l’Angleterre et la France ne brillent clairement pas. En effet, annoncées comme des favoris à la victoire finale, les deux nations ont passé le premier tour de justesse, et sans proposer un contenu intéressant. Selon un journaliste anglais, le sélectionneur des Three Lions Gareth Southgate s’inspire beaucoup de Didier Deschamps, mais doit absolument remporter un tournoi majeur afin d’affirmer sa méthode.

Didier Deschamps sous le feu des critiques. Alors que l’équipe de France a affiché un niveau de jeu très en deçà des attentes depuis le début de l’Euro, le sélectionneur français est pointé du doigt. Pourtant, la méthode Deschamps est connue de tous, et la victoire des Bleus au mondial 2018, mais également les finales de l’Euro 2016 et de la Coupe du monde 2022 ont fait du sélectionneur français l’un des plus réputés du monde.

« Il aimerait connaître un destin similaire à celui des Bleus »

Jusqu’à devenir le modèle d’un certain Gareth Southgate ? Possible à en croire le journaliste anglais de The Athletic Jack Pitt-Brooke. « Il aimerait connaître un destin similaire à celui des Bleus » , a confié ce dernier auprès du Parisien. « Gareth Southgate a vu la montée en puissance de l’équipe de France, de la finale perdue de l’Euro 2016 au titre mondial en 2018. Il l’a étudiée » , poursuit le journaliste.

« Le seul moyen, c’est de gagner un tournoi »