Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Suisse - Italie

Ce samedi (18h), la Suisse et l’Italie vont ouvrir le bal des 8èmes de finale de cet Euro 2024. Opposées à Berlin, ces deux formations ont toutes deux affiché de belles qualités lors du premier tour, même si pour les Italiens, l’accès à cette phase finale aura été complexe. Quoi qu’il en soit, ce duel entre la « Nati » et les « Azzurri » s’annonce indécis, mais surtout palpitant. Présentation.

L’heure n’est plus aux calculs. Les 8èmes de finale de l’Euro 2024 démarrent ce samedi avec un Suisse - Italie passionnant. Les hommes de Murat Yakin, à l’instar de 2021, ont prouvé qu’il fallait bien compter sur eux sur cette édition. Après avoir sorti la France il y a trois ans au terme d’un match totalement fou, la Suisse est-elle capable de triompher d’une énorme nation européenne à nouveau ?



Contrairement à la « Nati », l’Italie a connu plus de difficultés lors du premier tour. Néanmoins, engagés dans le groupe « de la mort », les Italiens ont réussi à s’en sortir, en prouvant que la conservation du titre de 2021 était toujours possible. Si la « Squadra Azzurra » ne paraît plus aussi brillante que la génération de 2006 par exemple, les « Azzurri » savent se sublimer dans les grands rendez-vous, et ont montré un mental d’acier lors de leur dernier match de poule contre la Croatie, avec une égalisation à la dernière minute (1-1).



Pour rappel, le vainqueur de ce duel rencontrera le gagnant d'Angleterre - Slovaquie en quarts de finale.

Euro 2024 - Italie : Une remise en jeu du titre qui s’annonce palpitante https://t.co/ZGEOPpK2jt pic.twitter.com/NUUMJld35m — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Les compositions probables

Cette rencontre sera marquée par l’absence de l’excellent Ricardo Calafiori du côté de l’Italie, le défenseur de Bologne a été suspendu en raison d’une accumulation de cartons jaunes.



Composition probable de la Suisse : Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Elvedi, Freuler, Xhaka (c), Ndoye - Rieder, Embolo, Aebischer



Composition probable de l’Italie : Donnarumma (c) - Darmian, Bastoni, Mancini - Di Lorenzo, Jorginho, Barella, Dimarco - Pellegrini - Retegui, Scamacca

Le joueur à suivre : Nicolo Barella

S’il ne fallait retenir qu’un joueur de champ de l’Italie sur la phase de groupe, Nicolo Barella serait certainement un choix logique. Le régulateur de l’Inter a su prendre ses responsabilités au sein d’un entrejeu italien parfois dépassé. Face à la Suisse, son duel direct avec Granit Xhaka sera assurément l’une des clés de l’affrontement. Capable de se projeter, de dicter le rythme de sa formation, le joueur de 27 ans sera une nouvelle fois capital pour les « Azzurri ».

Où et quand voir le match ?