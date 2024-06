France-Belgique : Deschamps veut éviter une nouvelle catastrophe

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi, l'équipe de France affrontera la Belgique dans cet Euro 2024 pour une place en quarts de finale. Il y a trois ans lors de la dernière édition, c'est à ce stade que les Bleus s'étaient inclinés, lors de la séance des tirs au but face à la Suisse. Inutile de rappeler le scénario de la finale de la Coupe du monde 2022. Pour cette nouvelle grande compétition internationale, Didier Deschamps veut donc éviter une nouvelle élimination cruelle du même genre.

L'équipe de France a trouvé son talon d'Achille ces dernières années : les tirs au but. En ajoutant la défaite en finale de la Coupe du monde 2006, les Bleus ont encaissé de nombreux coups durs et la dernière victoire à ce stade remonte à 1998. C'est dire si vivre une nouvelle déroute aux tirs au but serait terrible. Didier Deschamps s'attend à tout.

«Oui, j'ai anticipé le scénario des tirs au but»

A un peu plus de 24 heures du duel face à la Belgique, Didier Deschamps a confié pour Téléfoot qu'il avait tout envisagé. « Si j'ai anticipé le scénario des tirs au but ? Oui, même si je prépare le match avec mon staff pour qu'on le gagne avant. C'est arrivé très fréquemment, mais bien sûr que c'est une possibilité » a-t-il déclaré.

Une désillusion à éviter

Didier Deschamps sait qu'il y a parfois eu des erreurs en arrivant à la séance de tirs au but. Le sélectionneur des Bleus a donc fait travailler ses joueurs ces derniers jours. Une victoire face à la Belgique dans le temps règlementaire serait une excellente nouvelle, une belle manière de retrouver de la confiance.