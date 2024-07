Euro 2024 : Les 8èmes de finale touchent à leur fin, tout savoir sur cette journée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, les deux derniers 8èmes de finale vont avoir lieu, avec un duel entre la Roumanie et les Pays-Bas à 18h, puis un affrontement intéressant entre l’Autriche et la Turquie à 21h. Deux rencontres assez inégales de primer abord, mais qui pourraient réserver leur lot de surprises. Entre l’Autriche qui a terminé devant les Bleus au premier tour, et des Pays-Bas très décevants, le10sport vous propose de revenir plus en détail sur le programme du jour.

Depuis samedi, les 8èmes de finales de cet Euro 2024 auront tenu leurs promesses. Désormais, place aux deux dernières rencontres avant les quarts de finale qui débuteront quant à elles vendredi. Ce mardi, la Roumanie affronte les Pays-Bas à Munich (18h), tandis que l’Autriche affrontera la Turquie à Leipzig (21h). Deux duels figurant dans la partie de tableau plus « aisée » de ce tournoi. Surtout, les deux vainqueurs de ces matchs s’affronteront ensuite en quart de finale le 6 juillet prochain à Berlin. Ainsi, l’une de ces quatre nations se retrouvera dans le dernier carré...

Euro 2024 : Les Pays-Bas de retour au sommet ? https://t.co/oqafmUJyWY pic.twitter.com/GsHuEPHeXa — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Les Pays-Bas doivent absolument se racheter face à la Roumanie

Si la France, l’Angleterre , ou encore la Belgique ont pu être évoqués comme des grosses déceptions du début de l’Euro, les Pays-Bas n’ont pas non plus brillé. Avec une seule petite victoire face à la Pologne (1-2), les « Oranje » auront été médiocres sur ce premier tour. Ainsi, c’est avec peu de confiance que la formation de Ronald Koeman aborde ce 8ème de finale face à la Roumanie.



Après la défaite des Pays-Bas face à l’Autriche (2-3) pour le dernier match des phases de groupe, Ronald Koeman semblait d’ailleurs très mécontent de la prestation des siens : « Le match contre la France s’est relativement bien passé, compte tenu du résultat, nous avons plutôt bien joué en tant qu’équipe. Aujourd’hui, la performance a été épouvantable. Nous n’avons pas été agressifs. Nous avons également perdu beaucoup le ballon, surtout au début. Nous avons vraiment été très mauvais » . « C'était un match difficile pour nous en tant qu'équipe. Au plus haut niveau, c'est difficile, cela se ressent. Mais je pense que nous ne pouvons que nous améliorer à partir de là » , déclarait de son côté Memphis Depay.



De son côté, la Roumanie a créé la surprise en terminant première du Groupe E au sein duquel figuraient notamment la Belgique ou encore l’Ukraine. Les Roumains ont giflé l’Ukraine pour leur entrée en lice (3-0), mais n’ont pas brillé ensuite, terminant en tête de leur groupe donc, mais avec quatre points. Néanmoins, la formation d’Edward Iordanescu aura été l’une des grandes surprises de cet Euro, et aura sans aucun doute de sérieux arguments à disposition afin de faire peur aux Pays-Bas...

Euro 2024 : L’Autriche, un adversaire coriace pour les Bleus ? https://t.co/gCDaDJXhdm pic.twitter.com/2MDY5LMLat — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

L’Autriche bien au-dessus de la Turquie ?