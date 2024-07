Polémique en F1, McLaren déclare la guerre à Red Bull !

Jean de Teyssière

Durant plusieurs années, les grandes joutes verbales opposaient Toto Wolff, directeur de Mercedes à Christian Horner, directeur de Red Bull. En 2024, les fans de Formule 1 sont en train d'assister à la naissance de celles entre le patron de l'écurie autrichienne et Andrea Stella, le directeur de McLaren...

Lors du Grand Prix d'Autriche, Lando Norris et Max Verstappen se sont percutés. Max Verstappen a perdu la tête de la couse au profit de George Russell, vainqueur pour la première fois de la saison tandis que Lando Norris a dû abandonner. Un accident dont Max Verstappen a été tenu responsable par la FIA même si Christian Horner, le directeur de Red Bull estime que Norris devait apprendre à piloter face à Verstappen et que « c’était comme s’il essayait juste de causer quelque chose au virage 3 . » Des propos qui n'ont absolument pas plu au directeur de McLaren, Andrea Stella.

«Cela témoigne de l’intégrité de la personne qui l’a faite»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Andrea Stella, le directeur de McLaren n'a pas du tout goûté aux accusations de Christian Horner : « Ce genre de déclaration est assez inconcevable, je dirais. Et dans une certaine mesure, je pense que cela témoigne de l’intégrité de la personne qui l’a faite. L’ensemble de la bataille a été très divertissant, c’était génial de voir ce genre de bataille pour gagner une course, et c’est dommage que nous n’ayons pas été en condition de voir cette bataille se poursuivre jusqu’au drapeau à damier. C’était une bataille difficile - jusqu’à un certain point dans le respect des règles - mais à un moment donné, nous avons commencé à avoir des manœuvres qui auraient dû être traitées immédiatement, afin que les deux pilotes soient au courant de la situation. On aurait dû leur dire ‘nous vérifions que vous restez dans les limites du règlement’. Je pense en particulier que Max aurait dû être informé que certains mouvements pendant les manœuvres de freinage n’étaient pas possibles. »

«Il n’est pas nécessaire de se défendre de la sorte»