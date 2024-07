F1 - Verstappen : Après l’accident, Red Bull prévient son grand rival !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche lors du Grand Prix d’Autriche, Lando Norris (McLaren) et Max Verstappen (Red Bull) se sont accrochés en fin de course permettant ainsi à George Russell (Mercedes) de remporter la course. Directeur de l’écurie autrichienne, Christian Horner a invité le pilote McLaren de modifier son pilotage afin d’éviter ce genre d’accidents à l’avenir.

Un terrible accrochage. Alors qu’ils se battaient pour la première place du Grand Prix d’Autriche ce dimanche, Lando Norris et Max Verstappen se sont heurtés. A huit tours de l’arrivée, les deux meilleurs pilotes du moment ont craqué et se sont touchés, provoquant rapidement l’abandon du Britannique, tandis que le triple champion du monde a dû se contenter d’une cinquième place à l’arrivée après être passé aux stands pour changer son pneu crevé…

« Ils se sont déjà parlé depuis »

Une situation qui n’a donc arrangé personne, si ce n’est George Russell, vainqueur de son deuxième Grand Prix en carrière. Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le directeur de Red Bull Christian Horner est monté au créneau pour Max Verstappen, affirmant que c’était à Lando Norris de se montrer moins agressif lors de ce genre de duels : « Je crois savoir qu’ils (Max et Lando) se sont déjà parlé depuis, je ne pense pas qu’il y ait de problème. Certainement, du côté de Max, il ne va pas changer » .

« Si vous devez courir contre Max, il va donner le meilleur de lui-même »