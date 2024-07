F1 : Il lâche une punchline sur Verstappen !

Pierrick Levallet

Impliqué dans un accrochage avec Lando Norris ce dimanche lors du Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen a écopé de 10 secondes de pénalité et a donc terminé à la cinquième position. Red Bull et le Néerlandais ont naturellement trouvé cette sanction un peu sévère. Lando Norris, lui, peut encore attendre avant de recevoir les excuses du triple champion du monde.

«L’enfer gèlera avant» que Verstappen s’excuse

« Est-ce que Verstappen va s’excuser ? L’enfer gèlera avant. Max va dire ’j’ai fait de la course, c’est une course rude’. C’est la première fois que Lando fait l’expérience d’une course roue contre roue, week-end après week-end. Nous savons comment cela s’est passé lorsque Lewis [Hamilton] s’est retrouvé roue contre roue avec Max. Max est l’un des pilotes les plus difficiles. Pour le battre, il faut l’égaler » a d’abord confié David Coulthard dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Max a déclaré qu’il n’avait nulle part où aller»