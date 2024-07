F1 : Accrochage avec Verstappen, il se fait tacler par Red Bull

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il était en tête de la course, Max Verstappen a été impliqué dans un accrochage avec Lando Norris dimanche dernier lors du Grand Prix d’Autriche. Le premier a finalement terminé à la cinquième place, tandis que le second a été contraint d’abandonner. Helmut Marko a en revanche peu apprécié les commentaires du Britannique qu’il juge pathétiques.

Que ce soit à chaud à la radio ou une fois la course terminée, Lando Norris avait du mal à digérer son abandon lors du Grand Prix d’Autriche le week-end dernier. Il faut dire que le pilote de McLaren était aux avant-postes et se disputait la première place avec Max Verstappen. Une bataille qui est allée un peu trop loin et qui a conduit à un accrochage entre les deux hommes à quelques tours seulement de l’arrivée.

« Le comportement de Norris à la radio était pathétique ! »

« Il a ruiné ma course, m’a détruit avec ma voiture par la même occasion », a notamment déclaré Lando Norris, dont l’attitude a été critiquée par Helmut Marko. « Le comportement de Norris à la radio était pathétique ! », a déclaré le conseiller spécial de Red Bull, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Ses commentaires selon lesquels Max devrait s’excuser ne sont pas non plus très utiles. Mais ils se rencontreront pour discuter . »

« Norris est le plus susceptible d’avoir dépassé les bornes