F1 : Mercedes fait une ultime promesse à Hamilton !

Pierrick Levallet

Après de nombreux mois d'attente, Mercedes a enfin renoué avec la victoire. George Russell s'est imposé ce dimanche lors du Grand Prix d'Autriche. Lewis Hamilton, lui, va devoir patienter encore un peu avant de décrocher un nouveau succès. Toto Wolff a néanmoins fait une promesse au septuple champion du monde avant son départ pour Ferrari.

Mercedes a enfin décroché une victoire ! Après une longue période de disette, l’écurie allemande a renoué avec le succès ce dimanche lors du Grand Prix d’Autriche. George Russell a su profiter de l’accrochage entre Max Verstappen et Lando Norris pour passer en tête et s’imposer. Lewis Hamilton, lui, a connu un week-end un peu plus compliqué. Le septuple champion du monde va devoir attendre encore un peu pour décrocher une victoire. Toto Wolff a néanmoins fait une promesse au Britannique avant son départ pour Ferrari.

F1 : «C’est fou», Verstappen fait halluciner Hamilton ! https://t.co/wiGJ58iPNN pic.twitter.com/Ps5i6tKlMQ — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

«Nous allons gagner une course avec lui»

« Lewis ? Il n’a pas passé un moment agréable en Autriche. En tant que pilote de course, il peut être déstabilisant d’avoir l’impression de ne pas être en mesure de réaliser ses meilleures performances en course. Il a besoin de passer par là. Il ne s’agit pas d’une situation dans laquelle il a soudainement perdu son pilotage. Il a fait une course brillante à Barcelone, donc nous devons juste plonger dans cette situation. Lewis n’a plus qu’une demi-saison à faire dans sa carrière chez Mercedes, mais je lui fais une ultime promesse : nous allons gagner une course avec lui cette année encore » a d’abord expliqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je n’ai jamais vu un tel rythme»