F1 : Verstappen régale Red Bull, Mercedes abdique

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Autriche 2018 restera dans les annales de la Formule 1 comme un événement historique pour l'équipe Red Bull et un jour de déception pour Mercedes. Max Verstappen, le jeune prodige néerlandais, avait offert à Red Bull sa première victoire sur le sol autrichien et dans le même temps, le double abandon des Mercedes avait mis fin à une série impressionnante de régularité pour l'équipe allemande.

Après l'épisode marquant de l'édition 2016, Le 10 Sport vous propose cette fois-ci de revenir sur le Grand Prix d'Autriche 2018. Une édition très particulière puisqu'elle avait été marquée par le premier succès à domicile de Red Bull.



Un double abandon pour Meredes

Le week-end avait débuté sous les meilleurs auspices pour les écuries de pointe, avec une bataille intense attendue entre Mercedes, Ferrari et Red Bull. Dès le départ, la course prit une tournure inattendue. Lewis Hamilton, parti de la pole position, et son coéquipier Valtteri Bottas semblaient en contrôle, mais une série d'événements allait rapidement changer la donne. Bottas fut le premier à connaître des ennuis, sa voiture subissant une panne hydraulique au 14e tour, le contraignant à l'abandon. Ce coup du sort pour Mercedes ouvrait la porte à Red Bull et Ferrari. Verstappen saisit cette opportunité avec brio, maîtrisant parfaitement la stratégie des pneus et maintenant une cadence impressionnante. Cependant, la déception n'était pas terminée pour Mercedes. Quelques tours après l'abandon de Bottas, Hamilton connut à son tour des problèmes mécaniques. Une perte de pression de carburant mit fin à sa course prématurément, laissant le Britannique abasourdi. C'était la première fois depuis le Grand Prix d'Espagne 2016 que les deux Mercedes ne parvenaient pas à terminer une course, une anomalie pour une équipe habituée à dominer la grille.

Première victoire pour Verstappen en Autriche