Formule 1 : Gasly fait une grande annonce pour son avenir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent chez Alpine depuis l'année dernière aux côtés d'Esteban Ocon, Pierre Gasly va prolonger son contrat de plusieurs années. L'écurie française a confirmé l'information ce jeudi matin sans pour autant dévoiler la nouvelle date de fin de collaboration avec le Français. A l'origine, il disposait d'un contrat allant jusqu'à 2024 avec une année de plus en option. Le natif de Rouen s'est montré ravi après cette nouvelle.

A 28 ans, Pierre Gasly a obtenu une confirmation par rapport à son avenir en Formule 1 l'année prochaine et même après. Le pilote compte 140 participations à un Grand Prix dont 32 avec Alpine, avec une victoire en 2020 et quatre podiums, un seul avec l'écurie française l'an dernier. Alors qu'il ne sera plus associé à Esteban Ocon l'an prochain, il n'a pas caché son bonheur quant à cette prolongation.

« Je me sens vraiment chez moi dans cette grande équipe »

Passé par AlphaTauri avant son arrivée chez Alpine, Pierre Gasly va donc continuer son aventure dans l'écurie française en Formule 1 même si le communiqué ne précise pas quand son nouveau contrat se termine. « Je me sens vraiment chez moi dans cette grande équipe. J'aime faire partie intégrante à la fois du projet Formule 1 et de la vision plus large d'Alpine Cars. J'y suis depuis plus de dix-huit mois officiellement et le but a toujours été de construire sur le long terme avec l'équipe. Si la saison en piste a été difficile jusqu'ici, je reste fidèle au projet. Je suis satisfait des changements apportés, du travail acharné et de la direction prise par l'écurie » peut-on lire dans ce communiqué.

Alpine sur un renouveau

Loin d'être au niveau en début de saison, l'écurie Alpine retrouve des couleurs depuis quelques semaines puisque Pierre Gasly et Esteban Ocon arrivent à accrocher quelques places en qualifications mais aussi en course. Malgré tout il faudra réussir à faire mieux pour espérer jouer avec les meilleures écuries dans les prochaines courses mais aussi dans les années à venir. Le Normand a parfois regretté que les voitures de l'écurie française ne soient pas au niveau.