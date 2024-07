F1 - GP de Grande-Bretagne : Gasly fait une surprise au PSG !

Jean de Teyssière

Depuis quelques mois, Pierre Gasly s'implante dans le monde du football. On l'a vu rejoindre le FC Versailles comme troisième associé propriétaire mais le pilote Alpine est également un grand fan du PSG. Très souvent dans les tribunes du Parc des Princes lorsque son emploi du temps le lui permet, il va porter un casque aux couleurs du PSG lors du Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end.

Le pilote d'Alpine, Pierre Gasly garde toujours un œil attentif à ce qu'il se passe au PSG. Le pilote de 27 ans avait avoué en 2018 être fan du club parisien : « J’ai toujours été un grand supporter du PSG. Petit, je jouais en club avec le maillot de Pauleta sur le dos. Même si je suis originaire de Rouen, je suis fan du PSG depuis l’âge de 5 ans. J’ai quatre grands frères dont deux qui sont pour le Paris Saint-Germain et je regardais les matchs avec eux. Et dès que je rentre en France, entre les Grands Prix, j’essaie de me rendre au Parc des Princes. »

Un casque à l'effigie du PSG

On voyait souvent Lewis Hamilton porter plusieurs casques différents selon les causes qu'il défendait. Désormais, Pierre Gasly, le pilote Alpine, use lui aussi de cet équipement pour y faire un peu de publicité. En collaboration avec le PSG afin de présenter le nouveau maillot extérieur du club de la capitale, Pierre Gasly est devenu l'espace d'un instant l'effigie du PSG, où on le voit porter un casque aux couleurs parisiennes. En plus de l'écusson et des coups de pinceaux rappelant la Tour Eiffel dessinée sur le maillot extérieur du PSG, on peut y lire les célèbres phrases « Paris est magique » ou encore « Ici c'est Paris. » Un casque qu'il portera lors du Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end.

