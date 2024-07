F1 : «À chi*r», Hamilton dégoupille !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si son partenaire George Russell a profité de l’accrochage entre Lando Norris (McLaren) et Max Verstappen (Red Bull) afin d’aller chercher la victoire dimanche lors du Grand Prix d’Autriche, Lewis Hamilton lui, semblait très frustré de sa performance. Pourtant quatrième de la course, le septuple champion du monde a pesté contre son rythme après la course.

La dernière saison de Lewis Hamilton chez Mercedes ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Contrairement à son coéquipier George Russell, victorieux quant à lui dimanche en Autriche, le septuple champion du monde ne parvient pas à faire de vraies différences en course. Quatrième du dernier Grand Prix, « King Lewis » a complètement dégoupillé au moment d’évoquer sa lenteur en piste.

F1 : «C’est fou», Verstappen fait halluciner Hamilton ! https://t.co/wiGJ58iPNN pic.twitter.com/Ps5i6tKlMQ — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

« J'ai été à chi*r tout le week-end »

« C'était assez choquant [de mon côté], mais je suis très heureux pour l'équipe. Tout le monde à l'usine a travaillé très dur cette année pour obtenir un tel résultat. Alors toutes mes félicitations à l'équipe et à George, c'est amplement mérité. C'est juste moi. J'ai été à chier tout le week-end. Ce n'est pas faute d'avoir essayé mais [j'ai] juste [été] globalement lent et ce n'est tout simplement pas acceptable » , a lâché Lewis Hamilton au micro de Sky Sports .

« Oui, c'était l'un de ses mauvais jours »