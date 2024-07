F1 : Un «bandit» débarque chez Alpine et vend la mèche pour le successeur d’Ocon !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, le départ d'Esteban Ocon est officiel. Pour le moment, le pilote français n'a toujours pas trouvé sa nouvelle écurie tandis qu'Alpine n'a pas non plus déniché son successeur. Néanmoins, Flavio Briatore, qui vient d'intégrer la direction d'Alpine, se montre très élogieux au sujet d'un certain Carlos Sainz. Suffisant pour y voir un indice concernant le nom du futur pilote Alpine ?

Après un début de saison catastrophique, Alpine a redressé la barre depuis quelques courses. Il faut dire que le changements en interne sont nombreux. Esteban Ocon va tout d'abord quitter l'écurie française à l'issue de la saison, alors que Pierre Gasly à l'inverse a prolongé son contrat. Mais surtout, Alpine a vu arriver un certain Flavio Briatore au sein de sa direction. Le très expérimenté dirigeant italien débarque en tant que conseiller exécutif et pour Bernie Ecclestone, c'est une excellente nouvelle pour Alpine qui avait besoin d'un « bandit ».

F1 : Renaissance chez Alpine, Gasly et Ocon jubilent ! https://t.co/zPVdJvK1SI pic.twitter.com/A7O6w3TVO2 — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Briatore est «un bandit parmi les anges» pour Ecclestone

« J’ai eu Luca de Meo au téléphone pendant un long moment. Il était désespéré. C’est alors que le nom de Briatore est apparu. Nous avons rapidement convenu que dans une situation aussi confuse, seul un homme d’action - un bandit parmi les anges - pouvait aider. Il y a déjà suffisamment de saints en F1. La grande force de Flavio a toujours été d’avoir des discussions courtes, de faire et de penser grand. Vous n’avez pas besoin d’amis en Formule 1, vous avez juste besoin de succès », assure l'ancien patron de la F1 dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

«C’est incroyable qu’un tel pilote soit encore libre»