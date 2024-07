Mercato - PSG : La presse espagnole annonce un accord pour ce crack

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de l'Athletic Bilbao et de l'Espagne ces derniers mois, Nico Williams a alarmé le PSG. Toutefois, l'attaquant espagnol de 21 ans pourrait snober le club parisien pour rejoindre le FC Barcelone. En effet, le clan Williams aurait trouvé un accord avec la direction du Barça.

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé - transféré librement et gratuitement au Real Madrid à la fin de son contrat le 30 juin - le PSG aurait inscrit le nom de Nico Williams sur ses tablettes. En effet, Luis Campos verrait d'un bon œil l'idée d'offrir l'attaquant de 21 ans à Luis Enrique lors de ce mercato estival. Toutefois, le FC Barcelone pourrait plomber les plans du conseiller football du PSG.

Le PSG veut s'offrir Nico Williams

En plus du PSG, le FC Barcelone serait également sur les traces de Nico Williams, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027. Et malheureusement pour le club de la capitale, le Barça serait en ballotage plus que favorable sur ce dossier, ayant réussi à convaincre le joueur de l'Athletic Bilbao.

😳 "NICO WILLIAMS y su AGENTE tienen un ACUERDO CERRADO con el BARÇA".🔥 ¡JOTA JORDI suelta la BOMBA en #Sportplus!🟣 https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/fIhnITWrft — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 3, 2024

«Nico Williams et son agent ont conclu un accord avec le Barça»