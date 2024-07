Le PSG reçoit une réponse à 30M€ pour cette vedette

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Bayern, Joshua Kimmich ne devrait pas recevoir de nouvelle offre de prolongation. Par conséquent, l'international allemand devrait changer de club cet été. Alors que le PSG serait dans la course à la signature de Joshua Kimmich, le Bayern réclamerait environ 30M€ pour son transfert.

Etincelant sous les couleurs du Bayern ces dernières saisons, Joshua Kimmich aurait alerté le PSG. En effet, le club de la capitale voudrait boucler la signature de l'international allemand lors de ce mercato estival. Mais quelle est la position du Bayern ?

Le Bayern ne va pas prolonger Kimmich

Selon les informations de Caught Offside , le Bayern aurait déjà tranché pour l'avenir de Joshua Kimmich. En effet, le club bavarois ne devrait pas formuler de nouvelle offre de prolongation à son numéro 6, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2025. Le Bayern devrait donc vendre Joshua Kimmich cet été, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. D'ailleurs, l'écurie munichoise aurait fixé un prix pour la vente de Joshua Kimmich.

Le Bayern réclame 30M€ pour Kimmich