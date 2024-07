Mercato : Le PSG harcelé pour ce crack ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’un des gros dossiers du PSG cet été concernera l’avenir de Xavi Simons. Pour rappel, le crack néerlandais a décidé de ne pas revenir à Paris, et devrait désormais choisir entre le Bayern Munich et le RB Leipzig pour la saison prochaine. De son côté, le club bavarois ne cesse de pousser pour le joueur de 21 ans, et contacte son clan ainsi que Paris tous les jours.

Le PSG tient un diamant brut. Prêté cette saison du côté du RB Leipzig, Xavi Simons ne va pas revenir au sein du club parisien. Comme l’avait révélé l’Equipe , le Néerlandais n’est pas encore convaincu de la direction du projet du club francilien, et souhaite désormais rejoindre un club au sein duquel son temps de jeu sera stable et régulier.

Xavi Simons devrait rester en Allemagne la saison prochaine

Si récemment, Sky Germany révélait qu’en plus du RB Leipzig, le Bayern Munich était très chaud à l’idée d’attirer Xavi Simons cet été, le média allemand affirmait qu’une offre de prêt avec option d’achat obligatoire pourrait être formulée par le club bavarois. Ce mardi, le journaliste Fabrizio Romano est revenu plus en détail sur la situation de Xavi Simons. Selon ce dernier, rien n’est acté concernant sa future destination, et le joueur de 21 ans prendra une décision après l’Euro.

Le Bayern Munich ne lâche pas le PSG pour sa signature

Néanmoins, Romano souligne que le Bayern Munich pousse très fort dans ce dossier. Le club allemand, par l’intermédiaire de son directeur sportif Max Eberl, contacte tous les jours le PSG ainsi que l’entourage du joueur afin de parvenir à un accord. Affaire à suivre de près donc...