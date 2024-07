Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons enfin dévoilé ?

Alexis Brunet

La saison prochaine, le PSG espère pouvoir compter sur Xavi Simons. Luis Enrique souhaite s’appuyer sur le Néerlandais, mais c’est à ce dernier que reviendra la décision finale concernant son avenir. Justement, le milieu offensif pourrait faire faux bond à Paris, puisqu’il serait en négociations très avancées avec le Bayern Munich.

Le PSG a certaines priorités sur le mercato. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, les dirigeants parisiens souhaitent s’appuyer sur Xavi Simons la saison prochaine. Le Néerlandais était prêté l’année dernière au RB Leipzig, mais il doit normalement revenir au sein du club de la capitale cet été.

Beaucoup de clubs sont intéressés par Xavi Simons

Mais cela n’est pas aussi simple que cela. En effet, Xavi Simons veut prendre la bonne décision pour son avenir. Le Néerlandais souhaite avoir du temps de jeu et jouer un rôle important dans sa future équipe. Le milieu offensif ne sait pas si le PSG pourra lui offrir cela et de nombreux clubs se sont engouffrés dans la brèche. Aux dernières nouvelles, le FC Barcelone, le Bayern Munich et le RB Leipzig souhaiteraient faire venir le joueur de 21 ans.

Mercato : Un joueur de Deschamps signe au PSG… grâce à son bulletin de notes ! https://t.co/JODuDyO5gp pic.twitter.com/KjgsSoHEb2 — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

Simons est en négociations avancées avec le Bayern Munich