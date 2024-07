Mercato - ASSE : Après son départ, il balance !

La rédaction

Deux ans après sa relégation en Ligue 2, l’ASSE est parvenue à revenir au sein de l’élite du football français. L’objectif de l’équipe d'Olivier Dall’Oglio sera désormais celui du maintien la saison prochaine. Pour y parvenir, les Stéphanois comptent profiter du mercato estival pour renforcer leur effectif, mais se sépareront également de certains éléments. En fin de contrat, Maxence Rivera s’est engagé en faveur de l’USL Dunkerque.

L’ASSE a réussi. Après avoir terminé troisièmes de Ligue 2, les Verts ont été opposés au FC Metz en barrages d’accession au premier échelon du football français. Après une courte victoire au match aller, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard sont allés chercher le nul à Saint-Symphorien, synonyme de montée. L’ambiance est donc légère à Saint-Étienne durant l’intersaison, bien que l’effectif stéphanois risquer de bouger dans les prochaines semaines. Dans le sens des départs, Maxence Rivera n’a pas renouvelé son contrat et a rejoint l’USC Dunkerque. L’ailier droit est revenu sur ce départ.

« Je suis convaincu que c'est le meilleur projet pour ma carrière. »

Dans un entretien accordé au Progrès , Maxence Rivera est d’abord revenu sur son départ pour Dunkerque. Le Français de ne regrette pas ce choix : « Dunkerque était venu me voir sur quelques matchs à Saint-Etienne. J'avais d'autres propositions, mais eux me voulaient vraiment. Quand un club t'appelle à plusieurs reprises pour te dire qu'il te veut, cela veut dire qu'il est vraiment intéressé. Je suis convaincu que c'est le meilleur projet pour ma carrière. J'ai échangé avec le directeur sportif et le coordinateur sportif qui se sont fait le relais des propos du coach. Cela fait du bien et je me dis que c'est un nouveau départ. Il faudra faire le taf là-bas. »

« je n'en garde que des bons souvenirs »