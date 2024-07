Transferts : Le PSG au cœur d’un bras de fer sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a décidé d’en faire la recrue de son mercato dans l’optique de lui faire prendre la succession de Kylian Mbappé. Khvicha Kvaratskhelia n’est pas encore rentré d’Allemagne après l’élimination de la Géorgie à l’Euro. Naples préparerait une contre-attaque, mais le joueur serait prêt à aller au clash !

Le PSG s’est mis en tête de boucler le transfert de Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). La star géorgienne est la priorité du Paris Saint-Germain pour la succession de Kylian Mbappé selon le journaliste du Parisien Dominique Séverac. La presse italienne et notamment la Gazzetta dello Sport affirment que l’ailier du Napoli auraient donné son aval au PSG pour débarquer dans la capitale et qu’il ne resterait plus qu’à trouver un accord sur l’indemnité du transfert entre les deux clubs.

«Je déciderai de mon avenir après l'Euro»

Néanmoins, le PSG va devoir trouver le moyen de contourner l’obstacle Antonio Conte. Fraîchement nommé entraîneur du Napoli, le technicien italien a assuré la semaine dernière pendant sa conférence de presse de présentation qu’il allait conserver Khvicha Kvaratskhelia. « Kvaratskhelia et Di Lorenzo sont des joueurs clés pour moi. J’ai été clair là-dessus. J’ai déposé un véto absolu pour Di Lorenzo, Lobotka, Zambo Anguissa et Kvaratskhelia ». Ce à quoi le principal intéressé a répondu : « Je respecte Conte, c'est l'un des meilleurs managers. Je respecte aussi Naples, j'aime Naples. Je déciderai de mon avenir après l'Euro. Maintenant, je me concentre sur le match contre l'Espagne ».

EXCLU - Mercato : Du jamais vu au PSG… https://t.co/Vq8daE9yr6 pic.twitter.com/AfIdvGiLPm — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

Le bras de fer est programmé entre Kvaratskhelia et le Napoli