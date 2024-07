PSG - Real Madrid : Passé par l’OM, il les fait vibrer !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et le Real Madrid, les combats sont souvent les mêmes en période de mercato. Et il se trouve que ce soit encore le cas en coulisses en raison du dossier William Saliba. Le défenseur d’Arsenal, passé en prêt à l’OM, feraient des envieux à Paris et Madrid. Néanmoins, tout est clair à Londres.

William Saliba a prolongé son contrat à Arsenal en juillet 2023 afin d’être lié aux Gunners jusqu’à l’été 2027. Mais avant cette prolongation de contrat, le Paris Saint-Germain s’intéressait déjà au profil du défenseur de l’équipe de France qui s’était pleinement révélé à l’OM pendant la saison 2021/2022. Ses performances sous Jorge Sampaoli lui avaient notamment valu sa première convocation en équipe de France en mars 2022 et sa place de titulaire indiscutable à Arsenal aux côtés de Gabriel la saison suivante.

Le PSG en pince pour Saliba depuis un an et demi

En octobre 2022, le journaliste Ben Jacobs affirmait un intérêt concret du PSG pour William Saliba par le biais de The Football Terrace . « Comparé à Martinelli et Saka, il n'est revenu au club que depuis quelques mois. Il est encore en train de se faire à l'idée qu'il y a beaucoup de voix dans son oreille. Ce n'est pas seulement Marseille, c'est le PSG qui lui dit : si tu es si incertain ou si peu sûr d'Arsenal, nous pouvons potentiellement te faire venir ». Certes, William Saliba a signé un nouveau bail au sein du club de Londres, mais cela n’a pas atténué pour autant sa cote au PSG… et pas seulement.

Le PSG et le Real Madrid au coude à coude, Arsenal calme son monde