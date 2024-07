Mercato : Trahison au PSG pour un crack de Thierry Henry ?

Thomas Bourseau

Thierry Henry a compté sur Rayan Cherki pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 dont le tournoi de football masculin débutera le 24 juillet prochain. En pleine préparation avec le champion du monde 98, Cherki est au cœur des rumeurs de transfert… pour le PSG ? Ce n’est désormais plus d’actualité malgré un accord trouvé avec l’OL pour une opération à 15M€.

Quand bien même un accord ait été trouvé, Rayan Cherki ne deviendra pas un joueur du PSG selon L’Équipe . Et ce, en raison d’un refus du Paris Saint-Germain de payer un intéressement de Cherki sur son transfert qui était inscrit dans son contrat à l’OL, mais que les Lyonnais avaient omis d’intégrer dans les échanges avec le PSG. Cherki semblait destiné à rejoindre le champion de France et avait même été convaincu par les discours de Luis Campos et Luis Enrique, respectivement conseiller football et entraîneur du PSG, le club poussant fort ces derniers temps pour parvenir à ses fins comme le10sport.com vous le révélait le 21 juin.

Le PSG n’a pas lâché Cherki et a multiplié les visio...pour rien ?

A en croire L’Équipe , les appels en visio auraient été multiples et avaient permis au PSG d’être à deux doigts de boucler l’opération. Néanmoins, c’est au Borussia Dortmund que Rayan Cherki va se rendre, club qui surveillerait le Franco-Algérien depuis plusieurs semaines. Le numéro 10 lui aurait été promis à Cherki avec un projet de développement bien réputé pour les jeunes talents comme ce fut le cas avec Ousmane Dembélé, Erling Braut Haaland, Jude Bellingham ou encore Jadon Sancho ces dernières années.

Le Borussia Dortmund en pole position pour Cherki