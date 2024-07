Coup de tonnerre à 15M€, le PSG craque en coulisses !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain était à deux doigts de faire venir Rayan Cherki (20 ans) au PSG. Un transfert à 15M€ était validé par l’OL, son club où son contrat prendra fin dans un an. Mais un intéressement a tout relancé au point de faire tomber à l’eau cette opération. Les Parisiens tiendraient leur coupable lorsque le Borussia Dortmund profiterait de ce rebondissement inattendu.

Entre Rayan Cherki et l’OL, l’histoire longue de 14 ans va prendre fin à une année de l’expiration de son contrat. En effet, comme le10sport.com vous l’a confié le 21 juin dernier, le comité directeur de l’Olympique Lyonnais ne veut plus du milieu offensif franco-algérien. Du haut de ses 20 ans et après près de cinq années passées dans l’élite avec l’OL, Cherki est invité à aller voir ailleurs et tout semblait en place pour que le PSG attire l’international espoir français.

Le transfert de Cherki capote pour un intéressement sur l’opération avec l’OL ?

Le10sport.com vous assurait fin juin que le PSG était fortement motivé pour que Rayan Cherki devienne un joueur qui évoluerait sous les ordres de Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain et l’OL avaient même trouvé un terrain d’entente à 15M€ pour son transfert. Néanmoins, les négociations ont pris un tournant drastique au moment où l’Olympique Lyonnais a réclamé un intéressement de Cherki sur son transfert. L’intéressement en question était prévu dans son contrat comme l’a dit L’Équipe dans ses colonnes du jour, mais le club olympien aurait négligé ce point dans les discussions.

Volte-face du clan Cherki ? Le PSG le désigne coupable !