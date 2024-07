F1 : Accrochage avec Verstappen, il veut prendre sa revanche

Jean de Teyssière

Le Grand Prix d'Autriche ne s'est pas terminé comme espéré pour McLaren. Aux prises avec Max Verstappen, Lando Norris s'est accroché avec le pilote néerlandais et a été contraint d'abandonner. Depuis, les joutes verbales fusent entre les deux camps et le pilote britannique a avoué être impatient de disputer le Grand Prix de Grande-Bretagne, tout en voulant remporter cette course à domicile.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne aura lieu ce dimanche à Silverstone. Une course toujours particulière pour les nombreux pilotes britanniques présents dans le paddock cette année. En course pour embêter Max Verstappen cette saison, Lando Norris, le pilote McLaren espère réaliser de belles choses chez lui.

«Notre Grand Prix à Silverstone est toujours spécial pour nous»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, le directeur de McLaren, Andrea Stella, espère que son écurie réalisera de belles choses à Silverstone dimanche : « Même si nous avons dû relever des défis, il y a aussi beaucoup de points positifs à retenir. Notre Grand Prix à Silverstone est toujours spécial pour nous, non seulement parce que les fans sont extraordinaires, mais aussi parce que de nombreux membres de notre équipe y assistent avec leurs amis et leur famille. Même si c’est formidable d’être de retour en tête de la grille, nous devons reconnaître que tous les week-ends seront difficiles car nos concurrents sont très forts. Cependant, lorsque je regarde nos deux pilotes et les membres de notre équipe, tant sur le circuit qu’à Woking, je sais que nous avons une équipe capable de fournir des résultats constants. »

«Je sais que gagner à domicile serait un niveau supérieur»