F1 - Alpine : Gasly annonce une terrible nouvelle

Après une entrée dans les points dimanche dernier grâce à une 10ème place obtenue du côté du Grand Prix d’Autriche, Pierre Gasly espérait sans doute poursuivre sur sa lancée ce week-end à Silverstone. Néanmoins, comme le Français l’a annoncé, ce dernier va subir une grosse pénalité sur la grille, et ce pour une raison surprenante. Explications.

La saison d’Alpine et de Pierre Gasly semble avoir pris un nouveau tournant. Avec six points au compteur, le pilote normand retrouve des couleurs, et a de nouveau réussi à entrer dans la zone des points dimanche dernier avec une dixième place acquise en Autriche. Mais pour le Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end, une pénalité sera infligée à Gasly, qui va laisser son volant au jeune Jack Doohan pour la première séance d’essais libres ce vendredi.

F1 : Renaissance chez Alpine, Gasly et Ocon jubilent ! https://t.co/zPVdJvK1SI pic.twitter.com/A7O6w3TVO2 — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Gasly va prendre une grosse pénalité à Silverstone

« Mon week-end commencera aux Essais Libres 2 comme nous confions la première séance à Jack Doohan. Nous changeons des éléments du groupe propulseur sur ma monoplace, ce qui entraînera une pénalité pour le Grand Prix. C’est donc une solution logique pour garantir à Jack l’une de ses apparitions obligatoires en tant que jeune pilote » , a ainsi expliqué Pierre Gasly, relayé par Next-Gen Auto .

« Nous avons connu un week-end mitigé en Autriche »