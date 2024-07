Mercato : Transfert à 20M€, un crack débarque au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG avait bouclé l’arrivée de Lucas Beraldo en provenance de São Paulo contre 20M€, mais avait également déboursé le même montant afin d’obtenir la signature de Gabriel Moscardo. Sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain de 18 ans a d’ailleurs fait ses grands adieux à Corinthians.

L’avenir s’annonce radieux au PSG. Depuis l’été dernier, le club de la capitale essaie de construire un projet axé sur le long terme, et pour cela, les dirigeants aspirent à recruter des jeunes joueurs très prometteurs. Si Paris lorgne toujours le marché français, c’est également le cas du marché brésilien.

Le PSG boucle deux transferts à 20M€

Et l’hiver dernier, le PSG avait démontré qu’il était toujours aussi présent au Brésil, avec une double opération à 40M€ pour les recrutements de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo. Si le premier a rejoint le club francilien en janvier dernier, et a pu disputer ses premières minutes au sein de la formation de Luis Enrique, le second a dû attendre. Car après une grosse blessure au pied contractée au moment de signer au PSG, Gabriel Moscardo va rejoindre Paris dans les prochaines semaines.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gabriel Moscardo (@gabrielmoscardo)

Gabriel Moscardo dit adieu à ses supporters