OM - Arabie Saoudite : Réunion au sommet pour De Zerbi !

Déterminé à faire de son effectif un groupe plus solide après la déception de la dernière saison, l'OM est très actif sur le marché en ce moment. Plusieurs dossiers sont en cours et il y en a que le club aurait aimé ne jamais avoir à ouvrir, celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Les dirigeants marseillais comptent beaucoup sur l'avant-centre gabonais, qui voit l'Arabie saoudite se rapprocher de lui ces derniers jours. Une clarification est attendue.

En rejoignant l'OM en juillet 2023, Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé une grande saison et il est évidemment le pilier de l'équipe. Mais son avenir n'est pas encore assuré à Marseille puisque l'Arabie saoudite se rapproche dangereusement de lui. Un départ serait terrible pour Roberto De Zerbi, qui compte bien sur lui pour la reprise.

Aubameyang en Arabie saoudite ?

Pierre-Emerick Aubameyang a connu une belle carrière dans de grands clubs européens. L'international gabonais a 35 ans et il pourrait suivre l'exemple de plusieurs joueurs en rejoignant l'Arabie saoudite. « Le dossier délicat Pierre-Emerick Aubameyang, on a tous un vrai point d'interrogation là-dessus. Il sera là à la reprise de l'entraînement normalement. Il y a une hésitation de son côté à savoir s'il cède ou pas aux sirènes de l'Arabie Saoudite parce qu’ils seraient revenus à la charge avec un pont d'or à proposer pour Aubameyang. Donc l'OM aimerait être fixé » déclare le journaliste Florent Germain dans l' After Foot de RMC mercredi.

« Il y a une réunion avec Roberto De Zerbi »