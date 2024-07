Mercato - OM : De Zerbi abandonné par une star ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une saison dernière décevante, le mercato estival sera animé à l’OM, dont la volonté est de satisfaire son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. Il y a tout de même des joueurs actuellement à Marseille sur lesquels compte le technicien italien, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, mais ce dernier pourrait prendre la direction de l’Arabie Saoudite.

Peu de joueurs sont intransférables à l’OM, pas même ceux considérés comme des cadres la saison dernière. Des éléments comme Jordan Veretout, Samuel Gigot et Pau Lopez sont annoncés sur le départ, mais il y en a tout de même sur lesquels le club compte encore et veut s’appuyer pour lancer l’ère Roberto De Zerbi, à l’image de Leonardo Balerdi, mais également de Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang tenté par l’Arabie Saoudite ?

Après des débuts mitigés, l’international gabonais (74 sélections) a répondu aux attentes lors de sa première saison à l’OM, au cours de laquelle il a inscrit 30 et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Étant sous contrat pendant encore deux ans, jusqu’en juin 2026, voir Pierre-Emerick Aubameyang sous le maillot marseillais la saison prochaine est possible, mais le club ne lui fermera pas la porte s’il préfère s’en aller pour une destination plus exotique, comme l’avait laissé entendre Pablo Longoria dans un entretien accordé au Figaro .

De Zerbi compte sur Aubameyang