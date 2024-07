Mercato - OM : La première grosse victime de De Zerbi est connue

Alexis Brunet

Roberto De Zerbi est depuis peu le nouvel entraîneur de l’OM. Ce dernier aura la lourde tâche de remettre le club phocéen au sommet de la Ligue 1, après une bien triste huitième place la saison dernière. Pour y arriver, l’Italien va faire venir certains joueurs et en faire partir d’autres. Azzedine Ounahi pourrait notamment faire les frais de l’arrivée de l’ancien coach de Brighton.

L’OM a pour le moment signé l’un des plus beaux coups de ce début de mercato. On ne parle pas là d’un joueur, mais bien d’un entraîneur. En effet, le club phocéen a réussi à attirer Roberto De Zerbi, sans jouer de coupe d’Europe la saison prochaine et en ayant fini à la huitième place de Ligue 1.

Ounahi pourrait ne pas s'éterniser à l'OM

Si l’arrivée de Roberto De Zerbi enchante les supporters de l’OM, elle ne va pas faire que des heureux. Selon les informations du compte X, La Minute OM , les dirigeants marseillais chercheraient à se débarrasser d’Azzedine Ounahi cet été. Le Marocain a donc de grandes chances de ne pas évoluer sous les ordres du technicien italien.

Mercato - OM : Une story fait beaucoup parler sur Snapchat https://t.co/uimQtiTu3D pic.twitter.com/0Bd6uKkJ7u — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

L’OM a déjà recruté Ismaël Koné

L’OM compte se renforcer massivement au milieu de terrain cet été et il l’a déjà fait en mettant la main sur Ismaël Koné. Ce dernier est arrivé en provenance de Watford contre la somme de 12,5M€. Il est donc le premier joueur recruté sous l’ère Roberto De Zerbi.