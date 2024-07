Transferts - OM : De Zerbi snobé sur le mercato ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec Roberto De Zerbi sur son banc, l’OM est désormais encore plus attractif qu’auparavant afin d’attirer de nouveaux joueurs. En ce sens, le technicien italien aimerait bien retrouver Manuel Locatelli à Marseille, qu’il avait sous ses ordres à Sassuolo. Mais l’international italien préférerait rester à la Juventus et la direction olympienne aurait renoncé à ce dossier.

« Je me sens proche de De Zerbi car il a changé ma vie . » Il y a peu, Manuel Locatelli avait dit tout le bien qu’il pensait de Roberto De Zerbi. Un entraîneur qui a pris la succession de Jean-Louis Gasset à l’OM et que le milieu de terrain âgé de 26 ans aimerait bien retrouver à l’avenir : « Nous parlons souvent, mais je veux rester ici pour le moment et Roberto le sait. Nous nous reverrons dans le futur. Nous l’espérons tous les deux . »

De Zerbi veut retrouver Locatelli

D’après les informations de Foot Mercato , l’OM envisagerait justement de s’attacher les services de Manuel Locatelli. Roberto De Zerbi souhaiterait l’attirer avec lui à Marseille et l’international italien (28 sélections) ne serait pas insensible à l’intérêt que lui porte le club marseillais. Avec l’arrivée de Douglas Luiz (Aston Villa), et potentiellement celles de Khéphren Thuram (OGC Nice) et Teun Koopmeiners (Atalanta), Manuel Locatelli a vu la concurrence s'accroître à son poste à la Juventus.

Locatelli s’éloigne de l’OM