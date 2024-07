Mercato - OM : Une offre va partir pour le chouchou de De Zerbi ?

Pierrick Levallet

Désireux de construire une équipe à l'image de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria a prévu du lourd pour l'OM sur le mercato. Le président marseillais aurait notamment des vues sur Manuel Locatelli, qui a déjà évolué sous les ordres du technicien italien. Mais pour l'instant, le club olympien n'aurait toujours pas transmis d'offre à la Juventus pour le milieu de 26 ans.

L’OM devrait bouger sur le mercato au cours des prochaines semaines. Après avoir officialisé le prêt avec option d’achat de Lilian Brassier, le club phocéen ne voudrait s’arrêter là. Pablo Longoria veut bâtir une équipe à l’image de Roberto De Zerbi. Et dans cette optique, le président marseillais ciblerait un joueur que le technicien italien connaît très bien.

L'OM a des vues sur Locatelli

En effet, l’OM aurait des vues sur Manuel Locatelli. La Juventus serait ouverte au départ de l’international italien. « Je me sens proche de De Zerbi car il a changé ma vie. Nous parlons souvent, mais je veux rester ici pour le moment et Roberto le sait. Nous nous reverrons dans le futur. Nous l’espérons tous les deux » expliquait d’ailleurs Manuel Locatelli, qui a évolué sous ses ordres entre 2018 et 2021 à Sassuolo.

Toujours aucune offre transmise à la Juventus