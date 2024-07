Mercato : L’OM prépare un nouveau transfert surprise ?

Alexis Brunet

L’OM est en plein chamboulement. Avec l’arrivée aux commandes de Roberto De Zerbi, le visage du club phocéen va clairement changer. Cadre depuis plusieurs saisons, Pau Lopez est très proche de la sortie. Pour le remplacer, les dirigeants phocéens ont activé une piste surprenante, menant au gardien de but de Villarreal, Filip Jorgensen.

Il y a quelques jours, l’OM a annoncé l’arrivée de Roberto De Zerbi. L’Italien est la première pièce du nouveau Marseille qui est en train de se mettre en place. L’ancien coach de Brighton a signé un contrat de trois ans et il compte donc bien mettre ses idées en place.

Beaucoup de mouvements déjà à Marseille

Pour le moment, l’OM a déjà offert une recrue à Roberto De Zerbi. Pablo Longoria a mis la main sur le milieu de terrain canadien, Ismaël Koné. Dans le sens des départs, Vitinha et Iliman Ndiaye ont déjà quitté Marseille. Si les deux joueurs offensifs ont été vendus, Pape Gueye a lui quitté le club, car il était en fin de contrat.

Mercato : L’OM boucle un transfert de rêve, tout est gâché https://t.co/4wCtinlyH4 pic.twitter.com/aCidrmdLNS — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

L’OM active la piste Filip Jorgensen

Le prochain à partir de l’OM pourrait bien être Pau Lopez. Ce dernier est très courtisé en Italie, notamment par Côme. Les dirigeants marseillais s’activent donc pour lui trouver un remplaçant et, d’après les informations de La Provence, en plus des pistes menant à Illan Meslier et Brice Samba, le club phocéen aurait dans son viseur Filip Jorgensen, le portier de Villarreal. Affaire à suivre...