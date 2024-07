OM : Surprise, un ancien du PSG a provoqué ce transfert

Amadou Diawara

Arrivé il y a tout juste un an à l'OM, Iliman Ndiaye a déjà pris la porte. En effet, le club phocéen a annoncé le départ de l'international sénégalais, qui s'est engagé en faveur d'Everton, et ce, pour une durée de cinq saisons. Interrogé sur son transfert, Iliman Ndiaye a avoué qu'Idrissa Gueye l'avait convaincu de signer chez les Toffees.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a déboursé environ 17M€ pour arracher Iliman Ndiaye à Sheffield. Un an plus tard, l'international sénégalais est de retour en Angleterre. En effet, l'OM a officialisé le transfert d'Iliman Ndiaye à Everton ce mercredi après-midi. Le club phocéen récupérerait environ 20M€ grâce à cette opération.

We have signed versatile forward Iliman Ndiaye from Olympique Marseille for an undisclosed fee on a five-year deal.Welcome to Everton, @iliman_ndiaye! 💙 — Everton (@Everton) July 3, 2024

Lors d'un entretien accordé à Everton TV , Iliman Ndiaye s'est enflammé pour son transfert. « Je suis très heureux d'être un joueur d'Everton. Les principales raisons pour lesquelles j'ai voulu rejoindre Everton sont la grandeur du club, son histoire et le rôle que je peux jouer pour aider l'équipe à aller de l'avant. Je suis très enthousiaste et j'ai hâte de commencer. Kevin [Thelwell] et le manager m'ont parlé et m'ont fait sentir que j'étais le bienvenu » , s'est réjoui l'attaquant de 24 ans, avant de se prononcer sur les coulisses de son transfert, avouant qu'Idrissa Gueye - ancien du PSG, actuellement à Everton - avait été décisif.

