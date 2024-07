Mercato - OM : Bataille finale entre deux Français pour ce poste ?

Arnaud De Kanel

L'OM se prépare à un été mouvementé, notamment concernant le poste de gardien de but. Pau Lopez est sur le départ, et les dirigeants du club phocéen explorent deux options pour le remplacer. Alors que Pablo Longoria a pour habitude de s'orienter sur des joueurs étrangers, il ciblerait cette fois-ci deux français pour succéder à Lopez.

Désireux de démarrer un nouveau chapitre, l'OM cherche à se séparer de Pau Lopez. En fin de saison, le porter espagnol ne se faisait déjà pas trop d'illusions sur son avenir dans la cité phocéenne. « Je vais parler avec le président et mon agent, j’attendais que la saison se finisse. Je veux continuer ici. Mais il faut écouter le club après une saison comme ça. Il faut être honnête et assumer ce qu’on a fait. Le club va peut-être prendre la décision de changer de joueurs. Il faut aussi attendre le nouveau coach pour savoir ce qu’il veut faire. Depuis que je suis là, je me sens très bien. Il faut attendre ce que le club va décider », avait déclaré Pau Lopez. Pour le remplacer, l'OM s'intéresse à deux français.

L'évidence Samba

Ces derniers jours, le nom de Brice Samba est revenu dans les tuyaux. Depuis qu'il a quitté l'OM, ce dernier n'a cessé de progresser. Il est devenu le titulaire du RC Lens dauphin du PSG en 2023 et a même trouvé sa place au sein de l'équipe de France. Le club phocéen est intéressé mais n'a toujours pas formulé d'offre à ce jour et les Sang et Or pourraient se montrer gourmands.

Le pari Meslier