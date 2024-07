Mercato - OM : Ils jubilent après ce transfert à 20M€ !

La rédaction

C'est désormais officiel, Iliman Ndiaye a quitté l'OM, moins d'un an après avoir rejoint le club de ses rêves. Rien n'aura fonctionné comme il le voulait et l'attaquant sénégalais s'est à nouveau envolé pour l'Angleterre, afin de rejoindre le club d'Everton. Son entraîneur et le directeur sportif d'Everton sont en tout cas très heureux d'avoir déboursé 20M€ pour faire venir l'ancien Marseillais.

Sur le site officiel du club, Iliman Ndiaye a expliqué sa joie de Everton, club qu'il rejoint contre la somme de 20M€ : « Je serai également très fier de faire partie de la dernière saison à Goodison Park. Il y a une histoire ici. Je suis très heureux d'en faire partie. Je suis très excité à l'idée de jouer devant tous ces supporters, car lorsque vous regardez les matches, vous les entendez à la télévision. J'essaierai de les faire descendre de leur siège et ils essaieront de me pousser sur le terrain pour les faire descendre de leur siège. Je suis vraiment très excité. »

«Iliman ajoute de la polyvalence à nos options offensives»

L'ancien attaquant de l'OM semble être le profil espéré par Sean Dyche, l'entraîneur des Toffees, qui l'explique sur le site officiel du club : « Iliman ajoute de la polyvalence à nos options offensives et renforce notre ligne d'attaque alors que nous cherchons à construire sur les progrès que nous avons faits en tant qu'équipe la saison dernière en termes d'occasions créées. Il est encore jeune, mais il a de l'expérience au niveau européen et international et nous pensons qu'il sera un ajout très positif à notre équipe. »

«Nous sommes convaincus qu'il peut être un excellent joueur»