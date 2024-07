L’OM est sur le point d’annoncer deux transferts !

Amadou Diawara

L'OM a lancé son mercato estival. En effet, le club phocéen a officialisé la signature d'Ismaël Koné ce mercredi matin. Dans la foulée, Pablo Longoria devrait annoncer deux autres transferts. D'une part, Lilian Brassier arrive à l'OM, et ce, en provenance de Brest. D'autre part, Iliman Ndiaye est en route pour Everton.

Pour pallier le départ de Jean-Louis Gasset, l'OM a décidé de miser sur Roberto De Zerbi. Après avoir officialisé l'arrivée de son nouvel entraineur, Pablo Longoria a décidé d'accélérer son mercato. D'ailleurs, le président de l'OM vient d'annoncer sa toute première recrue de l'été.

📂 Mercato_2425👤 𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞𝐥 𝐊𝐎𝐍𝐄́ 🇨🇦📸 Major - Capitale du foot🗓️ 03/07/24🔵⚪️ #KonéEstOlympienPlus d’infos 👉 https://t.co/cJWZQAMDka pic.twitter.com/2DRzd25ypD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 3, 2024

L'OM va annoncer l'arrivée de Brassier ce mercredi ?

Ce mercredi matin, l'OM a officialisé la signature d'Ismaël Koné. Arrivé en provenance de Watford, le milieu de terrain de 22 ans s'est engagé en faveur du club phocéen après avoir passé sa visite médicale avec succès.

Ndiaye va signer à Everton, c'est bouclé